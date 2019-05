Hier geht’s mit Hormonyoga ungebremst in die Entfaltung

„Das Schönste der Schönen“ gibt es gleich an zwei Tagen in der Wollfabrik: Die „Schönen Mannheims“ gastieren am Donnerstag, 16. Mai, sowie Freitag, 17. Mai, jeweils 20 Uhr mit ihrer neuen Best-of-Show im kleinen Kulturtempel der Spargelstadt. Das Publikum erwartet eine erfrischende Mischung aus exzellentem Gesang, temperamentvoller Bühnenshow, bissiger Comedy, guter Musik und innovativen Ideen, bei der beide Geschlechter auf ihre Kosten kommen, heißt es dazu in der Presseeinladung.

Eine Verbindung weiblichen Charmes mit feministischem Sarkasmus: Sängerin und Schauspielerin Anna Krämer, Operndiva Smaida Platais und Musicaldarstellerin Susanne Back werden am Klavier virtuos, einfühlsam und nervenstark begleitet von Stefanie Titus. Das ist Musik-Kabarett vom Feinsten, originell erdacht und bestens in Szene gesetzt. Mit „Das Schönste der Schönen“ präsentieren die vier quirligen Ausnahmetalente ihre edelsten Tropfen und erlesensten Essenzen aus drei Erfolgsprogrammen. Und das heißt in diesem Fall: „Mit Hormonyoga ungebremst in die Entfaltung“. Ihr kometenhafter Aufstieg war und ist unaufhaltsam. Wo sie auch auftraten – zwischen München und Kiel, zwischen Köln und Bayreuth – sie hinterließen ausverkaufte Häuser und ein begeistertes Publikum und sind aus Deutschlands Kulturlandschaft längst nicht mehr wegzudenken. Die Donnerstagsshow ist übrigens ein vorgezogener Zusatztermin aufgrund der großen Nachfrage. zg

