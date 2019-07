Hier schweißt der Sport zusammen

Fußball, Indiaca, Ultimate Frisbee, Tischtennis, Ausdauerlauf und Tanz: Beim schulweiten Sportfest der Carl-Theodor-Schule war wirklich für jeden etwas dabei.

Und das war auch gut so, denn die Klassen mussten für jede der Mannschaftssportarten ein Team bilden, welches gegen die anderen der gleichen Stufen antrat. Das brachte nicht nur Spaß, sondern bescherte den Schülern kurz vor den Sommerferien noch mal echte Erfolgserlebnisse: „Wir haben schon zwei Spiele gewonnen!“, erstatteten drei BFW-Schüler stolz ihrem Lehrer Bericht. Am Ende reichte es sogar für den Sieg: Beim Indiaca-Turnier ging die BFW 1 neben der WG 9/1, die für die Mittelstufe angetreten war, als Sieger hervor.

In Ultimate Frisbee belegten die WG 10/2, WG E 4 sowie WG J1/5 den ersten Platz, während im Fußball die WG E 3 die begehrte Urkunde mit nach Hause nehmen durfte. Doch letztlich sei das Siegen zweitrangig, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Es gehe vielmehr darum, das Zusammengehörigkeitsgefühl an der Schule zu vertiefen, die jeweilige Klassengemeinschaft zu stärken und Werte, wie Fairplay und Achtung anderen gegenüber, zu vermitteln.

Duell auf Augenhöhe

Wer nicht in den Mannschaftssportarten aktiv war, konnte sich entweder beim Tischtennisturnier, in einem Hip-Hop-Workshop, der von Schülern organisiert und geleitet wurde oder beim Spendenlauf austoben. Für Letzteren hatten sich die Teilnehmer im Vorfeld Sponsoren gesucht, die ihnen einen bestimmten Geldbetrag für jede gelaufene Runde zugesichert hatten. Die Schüler legten sich ordentlich ins Zeug und erkämpften so einen beträchtliche Summe, welcher der Aids-Hilfe zugutekommen wird.

Am Ende des ereignisreichen Vormittags hatte das Organisationsteam noch eine ganze besondere Überraschung parat: In Fußball und Tischtennis durften sich die Schüler mit ihren Lehrern messen. Es sei eine tolle Erfahrung, sich im Sport mal auf Augenhöhe zu begegnen, befanden beide Seiten. cm/zg

