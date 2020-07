Hier wachsen Komponisten heran

Im Klavierstudio Worm-Sawosskaja für begabte Kinder und Jugendliche wird einmalig in Deutschland nach dem Konzept der russischen Klavierschule unterrichtet: Neben dem Klavierunterricht zweimal die Woche besuchen die jungen Pianisten auch Gruppenunterricht in Theorie und Musikgeschichte. Über dieses Angebot hinaus wird für kreative Köpfe ein Kurs in Komposition durchgeführt, den auch

...