Hier werden die Gerichte frisch zubereitet

„Ich weiß, dass viele Eltern es gern sehen würden, wenn wir in die Bio-Richtung gehen würden. Das ist aber nicht machbar, wir müssen mit unseren Budgets auskommen“, sagt Steffen Rödel von der Firma Klüh Service Management, der als Küchenmanager für die GRN-Klinik zuständig ist, und weist auf das hin, was die gesamte Essensplanung bestimmt: Preis und Qualität, die sich in ein angemessenes

...