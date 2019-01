Hier wird auf bewährte Therapien gesetzt

Zahlreiche Gäste nutzten den „Tag der offenen Tür“ in der Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie Rudolf Gaa in der Heidelberger Straße 36 für einen Besuch.

Seit 30 Jahren bietet Gaa hier sich ständig erweiternde Leistungen und zudem Hausbesuche auf Verordnung an. Auf komprimiertem Raum ist das Spektrum der Behandlungen sehr breitgefächert. Neu hat der Therapeut Schröpfgläser für die entspannende und schmerzlindernde Anwendung im Programm. Das seit Jahrtausenden bekannte Verfahren arbeitet mit dem System des Unterdrucks, den der Physiotherapeut mittels Pumpe und Ventilen in der Intensität variieren kann. Das ergänzt das Angebotsspektrum aus Krankengymnastik, Massage und Lymphdrainage. Neben der Kryotherapie (Eis) und Elektrotherapie gehören auch Schlingentischtherapie, Fango, Ultraschallbehandlung, Bindegewebsmassage mit Heißluft und heißer Rolle dazu. Das Kinesio-Taping, das heilende Klebeband, kann Verletzungen kurieren sowie Muskeln lockern und gehört seit einigen Jahren zu den Therapiemöglichkeiten, ebenso wie die Hot-Stone-Massage im Wellness-Bereich der Praxis. Mit der Fußreflexzonentherapie hat Rudolf Gaa einen weiteren Weg der schonenden Positiv-Beeinflussung von Organen und Gelenken in sein Spektrum integriert.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl besuchte Gaa und seine Familie in der Praxis, gratulierte zum Jubiläum und wünschte weitere erfolgreiche Geschäftsjahre. zesa

