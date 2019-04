Hier wird dem Winter ordentlich eingeheizt

Schwetzingen.Der Sommertagszug in Schwetzingen greift in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Schwetzingens mit dem französischen Lunéville auf. Das wird für besonders einfallsreiche Kostüme bei den Kindern sorgen.

Die Zugaufstellung erfolgt am Samstag, 6. April, bis 14 Uhr auf den „Kleinen Planken“ vor dem Lutherhaus direkt in der Innenstadt. Von dort aus geht es durch die Fußgängerzone über den Schlossplatz und beim Finanzamt in den Schlossgarten bis zum Abbrennplatz des Schneemanns. Mit dabei sind diesmal auch vier Musikgruppen, die ordentlich für Stimmung sorgen.

Die Polizei begleitet den Sommertagszug und regelt den Verkehr. kaba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019