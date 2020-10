Hier wird der Körper gefordert – jedoch ganz sanft

„Moyobo/Smart Health Solutions“ ist „made in Schwetzingen“ und wurde in einem Schnuppertraining erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. „Wieder so ein neuer Fitness-trend“, war mein erster Gedanke, als ich davon höre und in dieser Zeitung lese. Dabei ist die Rede ist von „langfristiger Integration von Gesundheit und körperlichem Wohlbefinden in ihr Leben“ und der „Reduktion von chronischen Schmerzpathologien“. Es macht mich neugierig.

Bettina Ungemach, die Erfinderin der „cleveren Gesundheitslösungen“, ist studierte Therapiewissenschaftlerin und Physiotherapeutin – ersteres mit Master. Also eine Expertin, wenn es um den Körper geht. Kurzentschlossen melde ich mich zum Schnuppertraining an, schnappe mir Handtuch und Trainingsmatte und los geht’s zur „Moyobo-Weltpremiere“ in die Räume der Tanzschule Kiefer. Dort, wo sonst Cha-Cha und Foxtrott regieren, soll es jetzt also erstmals auch ein Trainingsangebot geben, was eine weitere Premiere darstellt.

Es sieht leicht aus, aber . . .

Die Gruppe ist überschaubar. Klar, Corona erlaubt nichts anderes. Außer mir sind noch sechs weitere Trainingswillige am Start. Leise Musik läuft im Hintergrund, vor mir die Trainerin, eine junge Frau Anfang 30 die jünger wirkt als sie ist. Vielleicht eine der Auswirkungen von „Moyobo“? „Hallo ich bin Bettina, ist ‚Du‘ ok?“, fragt sie in die Runde. Die Teilnehmer nicken, zu denen zu meinem Erstaunen auch die Chefin des Hauses, Andrea Kiefer, gehört, die fleißig und mit besonderer Eleganz mitmacht.

Nachdem die Trainerin sich nach unserem Befinden erkundigt hat, um eventuelle körperliche Einschränkungen in Erfahrung zu bringen, dehnen wir uns. Die Bewegungen sind weiträumig und fließend. Scheint ja kinderleicht zu sein. Aber falsch gedacht.

„Po anspannen, Bauch ebenfalls, Brust nach oben. Das ist ganz wichtig“, erläutert die Frau mit der sportlichen Figur. Es wird eine gewisse Anspannung im Körper erzeugt – und dabei soll man gezielte Bewegungen ausführen, abwechselnd so weit runter mit den Armen nach links und rechts. Das ist nicht einfach und fühlt sich ungewohnt an. Ich erkundige mich, ob ich vielleicht etwas falsch verstanden habe. Sie lächelt und bestätigt, das so alles korrekt sei. Jetzt beugen wir uns nach vorn und versuchen, mit den Fingerspitzen den Boden zu erreichen. „Merkt euch, wie weit ihr runter kommt.“

Jetzt werden Igelbälle verteilt. Schön mit dem einen Fuß in kreisenden Bewegungen darüberrollen. Danach mit dem anderen. So machen wir eine ganze Weile weiter. Fühlt sich gut an, wie eine sanfte Fußmassage.

Wieder beugen sich alle zum Boden hin. Doch was ist das? Die Strecke von den Fingerspitzen bis zum Boden hat sich um die Hälfte verkürzt. Bei den anderen auch. Man könnte glatt eine neue „Moyobo“-Magie dahinter vermuten. „Das ist kein Zaubertrick, sondern das sind die Faszien. Entsprechende Stimulation hat entsprechende Auswirkung“, erläutert Bettina Ungemach und ergänzt: „Mein Ziel ist es, dass ihr alle mit 75 noch im Stehen die Socken anziehen könnt.“ Sie spricht von aktiven und passiven Bewegungen und ihrem Ziel, dass wir die entsprechenden Übungen in unseren Alltag dauerhaft integrieren.

Bei der Stellung „Walking Dog“, einer Art „Yoga-Hundestellung“ mit Bewegung, müssen manche lachen. Gute Laune gehört zum Programm dazu. Dann wird es ruhig. Wir stehen mit geschlossenen Augen und den Füßen in unterschiedlichen Positionen auf den Trainingsmatten, danach stellen wir uns direkt auf den Boden. Erstaunlich wie wenig Stabilität man haben kann, wenn die Augen geschlossen sind. „Etwas Wackeln ist in Ordnung. Es ist diese Stabilität, die ihr im Alltag braucht“, gibt die Expertin an und fragt anschließend: „Wer hat schon mal keine Bauchübungen machen können, weil ihm der Rücken weh tat?“ Fünf Hände schnellen in die Höhe. Auch hier weiß sie Rat.

Das Schnuppertraining vergeht wie im Flug. Zum Abschied gibt es eine kleine Geschenktüte mit Igelball und Trainingsband – und am folgenden Tag danken es mir auch meine Muskeln, dass sie spürbar gearbeitet haben, mich aber dennoch fit fühlen lassen.

Das Beste aus vielem in einem

„In der Physiotherapie kommen die Menschen immer erst, wenn der Schmerz schon da ist. Als Jugendliche habe ich selbst Leistungssport betrieben und habe dadurch einige Schmerzerfahrungen selbst machen müssen. Mein Ziel ist es, dass es gar nicht erst so weit kommt“, erläutert Bettina Ungemach im Gespräch mit dieser Zeitung. Faszientraining sei toll, aber nicht alles dabei empfehlenswert: „Da muss man gut aussuchen.“ Das Training müsse auch neurodynamisch sein. Sie erzählt weiter und ich merke, wie viel Arbeit sie in der Ausarbeitung von „Moyobo“ gesteckt haben muss. „Sie haben also bekannte Trainingssysteme analysiert und das Ihrer Ansicht nach Beste davon in ,Moyobo‘ aufgenommen, so wie man die richtigen Zutaten für ein Gericht auswählt? Und wenn alles stimmt, schmeckt’s dann auch“, frage ich. Sie lacht und antwortet nach kurzem Überlegen: „Stimmt. Ich koche übrigens auch gut.“ Bei „Moyobo“ wird jede „Zutat“ auf die entsprechende Person abgestimmt – der persönliche Physio-Coach also.

Andrea Kiefer ist nicht nur fachlich, sondern auch menschlich von Bettina Ungemach überzeugt und macht keinen Hehl aus ihrer Begeisterung: „Sie ist nicht nur fachlich top, sondern auch sehr charmant. Seit zwei Jahren trainiere ich bei ihr. Sie bietet ab sofort ein komplettes Programm an, auch ‚Good Morning-Sessions‘ online um 7 Uhr. Eine halbe Stunde – danach bist du fit.“ Auch das Ehepaar Rainer Brodhagen und Ilse Stiefel aus Mannheim äußerte sich positiv: „Es hat Spaß gemacht und gutgetan.“

