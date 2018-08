Hier wird gesund gekocht

Oftersheim.Kochen in den Ferien stand auf dem Programm des TSV, der mit dieser ungewöhnlichen Aktion viel Zustimmung und Interesse fand.

Zur Begrüßung der zehn kochfreudigen Kinder durch Elisabeth Groß, Sevil Becker und Dominik gab es Sesamkringel (Simit). In einer kleinen Runde hatte jeder die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen. Danach ging es schon ans Werk. Eingeteilt in drei Gruppen wurde mit einer Süßspeise mit dem Namen Citirrulo (knusprige Rollplätzchen mit Sesam) begonnen. Es folgten vegane Frikadellen aus roten Linsen. Ein Salat mit Bulgur, Zucchini und Joghurt ergänzte die Hauptspeise Lavaskebap. Auch Börek mit Spinat und Feta dufte nicht fehlen. Die Teilnehmer zeigten sich sehr begeistert und stellten sich sehr geschickt an.

Die fleißigen Mädchen und Jungen durften anschließend ihre Köstlichkeiten gemeinsam verspeisen. Zum Ausklang gab es noch eine kleine Erzähl- und Spielrunde. Selbst beim Aufräumen inklusive Spülen waren alle eifrig bei der Sache. Da ausreichende Mengen vorbereitet wurden, konnten die Kinder Pakete und die Rezepte mit nach Hause nehmen. pp/tsv

