In der Halle ist alles fertig, immer zwei Betreuer und Helfer sind bei jedem Pferd dabei, wenn die Gäste ihre Runden drehen. Zusehends lockert sich dabei durchs Wiegen auf dem Pferderücken die teils verspannte Körperhaltung und am Lächeln des jeweiligen Reiters ist dessen Wohlgefühl und Glücklichsein abzulesen. „Ein schöner Effekt“, freut sich Jürgen Auer, mit dem sich alle hier kumpelhaft unterhalten, erzählen, was sie heute tun.

Ein Blick in die Ställe und vielleicht Futter geben, das ist es, was den sehr familiären Nachmittag so unvergesslich für die Schüler macht. Ganz dicht ran an die Pferde, deren Wärme und Nähe genießen, ist eine Erfahrung, die bleibt.

Mit großem „Hallo“ wird die Pferdekutsche begrüßt, die in den Hof des Areals einbiegt. Hans Beckenbach aus Schriesheim ist seit Jahren mit seinem Gespann dabei und sorgt auch dieses Mal wieder für leuchtende Augen. Kaum schnell genug kann es für die jungen Menschen gehen, die auf die Bänke klettern und anfeuern, dass es doch flott losgehen soll. Hier steht, wie während der gesamten Aktion, die Sicherheit an erster Stelle: Erst wird geschaut, dass jeder richtig sitzt, kurz angesagt, dass man während der Tour nicht aufstehen darf, dann geht es los.

Mit der Kutsche durch den Wald

Mitten durch den Wald lenkt Beckenbach mit Zungenschnalzen und versierter Hand die Kutsche mit den jubelnden Fahrgästen über den Nachmittag verteilt – Schritt- und Trabgeschwindigkeit wechseln zur Freude der Passagiere ab. Als Überraschung hält der Verein am Ende des schönen Tages echte Reitermedaillen und die begehrten Rosetten, mit denen üblicherweise die Pferde nach Gewinnen geschmückt werden, parat.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.07.2018