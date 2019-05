Hier wird Mama zu einer Prinzessin

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben sich zum Muttertag am Sonntag, 12. Mai, etwas Besonderes ausgedacht. Unter dem Motto „Mama wird Prinzessin“ erhält jede Mutter, die an diesem Tag in Begleitung ihrer Kinder kommt, freien Eintritt in den Schlossgarten. Und: Sie hat die Möglichkeit, sich als Prinzessin zu verkleiden!

Dass Mama zu Hause sowieso die Königin ist, steht ja fest. Dass sie jetzt aber auch einmal in ein richtig tolles Prinzessinnengewand schlüpfen und damit durch den blühenden Schlossgarten flanieren kann, ist eine spannende Aktion. Und was bieten sich dabei für tolle Fotomotive! Fürs Verkleiden erheben die Staatlichen Schlösser lediglich einen Unkostenbeitrag von 5 Euro.

Die Aktion wird am nächsten Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr angeboten – ideal also für einen schönen Familienausflug. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.05.2019