Hier wird nichts dem Zufall überlassen

Wolfgang Beck und Ulrike Hildt unterhalten sich bei der Ausstellungseröffnung im Xylon-Museum vor einem Kunstwerk mit dem Namen „Wasserspiel“, © Lenhardt

Unter dem Titel „Beck to the Future“ wirft das Xylon-Museum derzeit in einer perfekt inszenierten Schau einen Blick zurück und nach vorne auf Arbeiten Wolfgang Becks. Holzoriginale und Abgüsse in Metall begegnen sich zum ersten Mal in einer Ausstellung. Sie treten in einen fruchtbaren Dialog mit seiner Malerei und den Räumen des historischen Gebäudes.

Bei der Eröffnung am Samstagabend

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4163 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.07.2018