Auf Engelssuche begaben sich zudem der Oboist Ben Kumlehn, die Mezzosopranistin Astrid Bohm und der Organist Detlev Helmer mit Mendelssohns „Sei stille dem Herrn“ und einem vertonten Gedicht von Rose Ausländer. Pfarrer Steffen Groß sang die eingängige Popballade „Angels“ von Robbie Williams und der Gitarrist Daniel Ueltzhöffer begleitete ihn dabei.

Auch die Hausband „Beyond this summer“ war gekommen, um gemeinsam mit der Solistin Sandra Heidloff im Song „Leichtes Gepäck“ von Silbermond den Engeln zu begegnen. „Denn nicht nur am Abend, wenn es dunkelt, braucht man einen Engel“, sagte Steffen Groß, „es ist gut, uns auch sonst an ihn zu erinnern.“ So leitete er über zu den Gebeten, Psalmen und Liedern, die er gemeinsam mit der Gemeinde darbot.

Ein Blick auf den „Angelus novus“

In den Mittelpunkt seiner Predigt stellte Pfarrer Steffen Groß die Wirkungsgeschichte des 1920 in Weimar entstandenen, heute im Israel-Museum in Jerusalem verwahrten „Angelus novus“. Seine Berühmtheit verdankt das geflügelte Mischwesen dem Philosophen und Literaturkritiker Walter Benjamin, der es 1921 von Paul Klee erworben hatte und in einer seiner letzten Schriften, den 1940 verfassten Thesen über den Begriff der Geschichte, zum „Engel der Geschichte“ erklärte. Es hing in seinem Arbeitszimmer in Berlin und begleitete ihn bis zum Freitod 1939 im Pariser Exil. „Der darauf abgebildete Engel“, schreibt Benjamin, „sieht aus, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind aufgespannt.“

Und Groß zeigte den Wandel in Benjamins Auffassung während der 20 Jahre hervor. Wenn er ihn anfangs als „neuen Engel sah, der nur einen Augenblick lang da ist, um Gott mit Hymnen zu loben“, ist gegen Ende von seinem Optimismus nicht viel geblieben. „Im Blick des Engels offenbart sich für Benjamin die Geschichte als einzige Katastrophe“, sagte Groß: der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, Trümmer, wohin man blickt. „Und jetzt, ist unsere Welt eine Welt ohne Engel?“ Spielten die Engel in den Bibelgeschichten über dem Einzug Jesu nach Jerusalem, die Passion am Gründonnerstag sowie am Auferstehungstag eine positive Rolle, so sind sie es, die uns heute das geben, was wir brauchen: Kraft, Mut, Segen. „Die Kinder der Hirschacker-Grundschule haben es nicht bei den Trümmern bewenden lassen“, so Groß, „ihr Engel blickt auf das Paradies und das Leben.“

Bei der Eröffnung der Ausstellung „Engel der Geschichte“ erklärte Professor Walch, dass HAP Grieshaber (1909 – 1981) in Anlehnung an Walter Benjamin mit einer Grafikmappe den Dialog zu aktuellen Fragen wieder aufnehmen wollte. Befreundete Künstler steuerten Bilder und Texte zu den einzelnen Mappen bei, so ist die Ausstellung zustande gekommen, wo auch Engeldarstellungen von ihm wie anderen zeitgenössischen Kunstschaffenden zu sehen sind.

