Hindernislauf zum Praktikum in den USA

Ein Praktikum in den USA: Das klingt für viele junge Menschen schon in normalen Zeiten nach Abenteuer. Doch was Vanessa Vierling aufgrund der Corona-Pandemie für einen Hindernislauf für ihren Praktikumsplatz in Schwetzingens Partnerstadt Fredericksburg machen musste, war eine besondere Herausforderung.

Die Jurastudentin aus Schwetzingen hatte sich bereits 2019 wegen des Praktikums an die Stadt Schwetzingen gewandt. Mithilfe der Städtepartnerschaftsbeauftragten Katrin Korf und Sabrina Cass aus dem Vorzimmer des Oberbürgermeisters wurden dann die Kontakte nach Fredericksburg zu einer Gastfamilie und zum dortigen Supreme Court, also dem Obersten Gerichtshof von Virginia geknüpft, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Auch das erforderliche Visum war im Februar dieses Jahres erteilt, die Stadt Schwetzingen hatte hier finanziell unterstützt. Dann kam die Corona-Pandemie und damit der Einreisestopp für deutsche Staatsbürger in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Statt wie geplant bereits im Juni konnte Vanessa Vierling daher erst im September in die USA einreisen. Zuvor musste sie jedoch fast sämtliche erforderlichen Dokumente, die für die Einreise im Juni bereits vorgelegen hatten, noch einmal neu beschaffen. Auch eine neue Gastfamilie musste auf die Schnelle gefunden werden.

Hier half Vierlings Arbeitgeber Richter Stephen Richard McCullough. Dank seiner Unterstützung war die junge Schwetzingerin einen Monat bei einer Familie in Charlottesville und ist seit November – wie es ja eigentlich sein sollte – bei einer Gastmutter in Fredericksburg.

Gastfreundschaft mit Abstand

Hier kümmern sich die in der Städtepartnerschaft engagierten Fredericksburger jetzt um die junge Schwetzingerin und besuchen mit ihr die Sehenswürdigkeiten in Fredericksburg und Umgebung. Und natürlich kommt auch die berühmte amerikanische Gastfreundschaft Vanessa Vierling in dieser Situation zugute, denn auch in den USA herrschen strenge Abstandsregelungen, die den Gastaufenthalt nicht so aussehen lassen, wie dies gewöhnlich der Fall wäre. Vanessa Vierling nutzt die Zeit in Fredericksburg dennoch so gut es geht, und ihr Praktikum bei Richter McCullough am Supreme Court von Virginia ermöglicht ihr viele Einblicke in das amerikanische Justizsystem zu gewinnen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020