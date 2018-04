Anzeige

Kein geringeres Werk als die Krönungsmesse in C-Dur, KV 317, von Wolfgang Amadeus Mozart wurde ausgewählt, um am Ostersonntag im Hochamt Freude über die Auferstehung des Herrn auszudrücken. Gestaltet wurde sie vom Kirchenchor St. Pankratius gemeinsam mit einem Solistenquartett, Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters Heidelberg und dem Organisten Wolfram Heid unter der Gesamtleitung von Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler in St. Maria. Was ist geeigneter zu diesem österlichen Anlass?

Die Komposition erfüllt ihren eigentlichen Sinn erst im Gottesdienst. Dazu passte auch, dass sie eingebettet wurde in die Gemeindegesänge, in die Gebete und Lesungen. „Für die Einstudierung dieses Meisterwerks haben die Sängerinnen und Sänger viele Wochen vorher begeistert und konzentriert geprobt“, zeigte sich die Vorsitzende Sigrid Oehl besonders erfreut darüber, dass der Chor wieder einmal eine beeindruckende Leistung geliefert hat. Dafür wurde er von allen Seiten gelobt, ist doch diese Musik für einen Laienchor äußerst anspruchsvoll. Die Glückwünsche der Zuhörer nahm die Vorsitzende gerne entgegen, hat sie doch selbst als Solistin zum Gelingen beigetragen. „Von den zwölf Gastsängern, die sich nach unserem Aufruf zum Mitmachen angemeldet haben, sind schließlich acht geblieben“, informierte sie, „ob diese weiterhin aktiv im Chor mitsingen werden, wird sich zeigen“.

Die Wirkung von Mozarts feierlicher Musik wurde schon beim Einzug des Pfarrers und der Ministranten spürbar, als das Orchester den Kirchenraum mit den feierlichen Klängen der Sonate KV 263 füllte. Mozarts Krönungsmesse, die folgte, ist ein Juwel liturgischer Musikkunst. Sie ist für vier Solisten, einen gemischten Chor und einer festlichen Instrumentierung, Streicher, Bläser, Pauken und Orgel, geschrieben und erklingt bis bis zum heutigen Tag immer wieder bei Hochfesten. Die schlichte Melodik verbindet meisterlich opernhaften Ausdruck, Lebensfreude und religiöse Hingabe.