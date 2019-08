Hiobs Geschichte als Vorbild

An den Sonntagen im August wird regelmäßig Gottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche gefeiert. Am letzten Augustsonntag, 25. August, predigt Pfarrer Mathis Goseberg. An der Orgel wirkt Detlev Helmer mit.

Alle Gottesdienstbesucher sind jeweils im Anschluss zum Kirchenkaffee im Freien eingeladen. Eine Woche später, am Sonntag, 1. September, wird dann der Regionalgottesdienst gefeiert. Dieses Jahr findet er in Schwetzingen in der Stadtkirche statt, dort um 10 Uhr.

Die Liturgie gestaltet Pfarrer Mathis Goseberg. Predigen wird Kirchenrat i. R. Professor Dr. Jürgen Kegler über Hiob und was wir von seiner Geschichte über das Leid lernen können.

Musikalisch wird der Gottesdienst durch Mitglieder der regionalen Posaunenchöre und Detlev Helmer an der Orgel gestaltet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.08.2019