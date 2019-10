Historie und Tradition bewahren

Die Autoabgase und Umwelteinflüsse hatten an der Fassade genagt. Damit nun alles wieder schön und hell glänzt, haben die Inhaber des Schwetzinger „Brauhauses zum Ritter“, die Familie Schott-Armbruster, die Bereiche zur Schlossstraße und zum Schlossplatz hin einrüsten lassen. Eine Fachfirma erneuert den Anstrich mit den vom Farbhistoriker im Jahr 1998 bei der Generalsanierung festgelegten historischen Keim-Farben. Dazu mussten eigens Genehmigungen beim Denkmalamt eingeholt werden.

„Wir fühlen uns der Historie und der Tradition des Hauses verpflichtet und haben deshalb in den neuen Anstrich investiert, sind sich Schott-Armbrusters einig. Immerhin stammen Teile des Gebäudes aus dem Jahr 1789 – und der „Ritter“ ist bereits seit dem Jahr 1831 ein Wirtshaus. Daher rührt auch der seit vielen Jahren verwendete Slogan „Zu Gast bei Freunden seit 1831“.

Gut 40 Festangestellte sorgen im „Brauhaus zum Ritter“ dafür, dass sich die Gäste wohlfühlen. In der Küche wird Wert darauf gelegt, dass alles frisch gekocht wird und keine Convenience-Produkte verwendet werden. Bei an manchen Tagen bis zu 1500 Essen eine große Aufgabe. „Deshalb haben wir jetzt auch nochmals in die Küche investiert, einen neuen Kochkessel für unsere leckeren Soßen installieren lassen und den Wärmepass vergrößert. Neue Schirme auf der Terrasse, die durch ihre rechteckige Form mehr Sonnenschutz bieten und speziell für uns angefertigt wurden, sowie neue Barhocker im Innenbereich machen die Neuinvestition sechsstellig“, sagt Geschäftsführer Thomas Armbruster. In den nächsten Tagen wird das Gerüst zum Sudhaus umgebaut, das auch neu gestrichen wird. Den Saal hat man erst vor wenigen Jahren gestaltet, der wurde übrigens in der Belle Epoque als Tanzsaal errichtet.

Wichtig ist den Wirtsleuten natürlich ihr hausgebrautes Bier, das der Stadt an den Brautagen ein Stück Tradition zurückgibt aus jener Zeit, als in 25 Gastwirtschaften in Schwetzingen gebraut wurde. Schön, dass dies wenigstens an diesem einen Platz noch erhalten bleibt.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.10.2019