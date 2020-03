Hits ohne technische Effekte

Die Tribute Band Depeche Reload spielt sich von Hit zu Hit durch die mittlerweile 35-jährige Musikgeschichte einer der erfolgreichsten Bands der vergangenen Jahrzehnte – und das zeigen sie auch am Samstag, 21. März, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Wollfabrik. Dabei verzichten die Hessen auf technische Effekte wie Loops und spielen alles live, heißt es in einer Pressemitteilung.

Depeche Reload wurde 2007 ins Leben gerufen. Mit dabei sind Superhits wie „Never let me down“, „Everything Counts“ und „Enjoy the Silence“, aber auch eigene Insidertitel sowie persönliche Favoriten wie „Behind The Wheel“, „Personal Jesus“ oder „Wrong“. Mit ihrem Programm hat die fünfköpfige Band im Jahr 2009 den Titel „Hessens beste Tribute-Band“ gewonnen. Ein echte Depeche-Mode-Party. zg

Info: Ein Video der Band gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

