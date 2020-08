Hitze in Wohnungen – Gerichte uneins

Die Temperaturen steigen seit Tagen von Rekord zu Rekord und ein Ende ist nicht in Sicht. Auch Wohnungen können sich zur Sauna entwickeln, insbesondere wenn sie unter dem Dach liegen. Ist davon auch der Mietvertrag berührt, kann der Vermieter zur Verantwortung gezogen werden, wenn Innentemperaturen eine bestimmte Größenordnung überschreiten? Fragen, die bisweilen auch an den Eigentümerverband Haus & Grund gerichtet werden, schreibt dieser in einer Pressemitteilung.

Eine allgemeine gesetzliche Regelung, die bestimmt, ab welcher Innentemperatur die Miete um einen bestimmten Prozentsatz gemindert werden kann, gäbe es nicht, sagt Vereinsvorsitzender Rudolf Berger von Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim. Dementsprechend unterschiedlich fallen Urteile aus, die in der Vergangenheit von Amtsgerichten gesprochen wurden. Das Amtsgericht Hamburg urteilte beispielsweise, dass die „Wohlbefindlichkeitsschwelle“ in einer Wohnung deutlich überschritten sei, wenn tagsüber stets über 30 Grad herrschen (Az.: 46 C 108/04). Der betroffene Mieter kürzte die Miete um 20 Prozent und forderte in einer Widerklage die Installation eines angemessenen Wärmeschutzes. Dieser Forderung entsprach das Gericht mit der Begründung, dass die relativ hochpreisige, gut ausgestattete Neubauwohnung insoweit einen Mietmangel aufweise. Die Wärmeschutzmaßnahmen an einer Wohnung müssten den baurechtlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Baus entsprechen. Dies sei hier nicht der Fall gewesen.

Das Amtsgericht Leipzig hingegen entschied, dass der Mieter einer Dachgeschosswohnung die sommerlichen Temperaturen hinnehmen müsse. Wer eine solche Wohnung anmiete, müsse damit rechnen, dass sich dort die Räume im Sommer mehr erhitzen als in anderen Wohnungen. Innentemperaturen von 30 Grad Celsius seien daher zu ertragen (Az.: 164 C 6049/04).

Sonderkündigung möglich

Auch uneins ist man sich bei der Frage, ob die sogenannten technischen Regeln für Arbeitsstätten einen Anhaltspunkt für Wohnungen sein können. Nach diesen Vorgaben darf die Raumtemperatur in Arbeitsräumen nicht höher als 26 Grad Celsius sein. Als Faustregel bei den Richtern gilt, dass die Innentemperaturen an heißen Tagen sechs Grad unter den Werten draußen liegen sollten. Auf diesen Maßstab haben sich schon vor Jahren die Oberlandesgerichte Hamm und Rostock festgelegt (Az. 30 U 131/06 und Az. 3 U 83/98). Wenn gesundheitliche Gefahren drohen, darf ein Mieter in Ausnahmefällen die Wohnung sogar kündigen.

So geschehen bei einer Dachgeschosswohnung, die sich im Sommer auf bis zu 46 Grad aufheizte. Die Temperaturunterschiede zwischen innen und außen betrugen bis zu 19 Grad. Wachskerzen schmolzen, Pflanzen gingen ein, der Wellensittich erlitt dem Mieter zufolge einen Hitzschlag. Die Kündigung ist rechtens, urteilte das Verfassungsgericht des Landes Berlin (Beschluss vom 20. März 2007, 40/06). Im eigenen Interesse sollte sich der Vermieter darum kümmern, dass eine Wohnung im Sommer gegen sengende Wärme geschützt ist. Wie er das erreicht, ob er Außenjalousien anbringt oder eine Klimaanlage einbaut, ist seine Sache.

Will der Bewohner selbst Abhilfe schaffen und etwa eine Markise installieren oder Sonnenschutzfenster einbauen, so muss er den Vermieter um Erlaubnis fragen. Führt eine Baumaßnahme für besseren Hitzeschutz dazu, dass der Wohnwert der Wohnung steigt, etwa durch eine bessere Isolierung oder Wärmedämmung, so handelt es sich um eine Modernisierung. Diese darf der Eigentümer mit elf Prozent der Kosten pro Jahr anteilig auf die Miete aufschlagen. zg

