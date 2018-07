Hitzebrände vermeiden helfen

Anzeige

Die Feuerwehr Schwetzingen musste in diesem Monat schon zu fünf Einsätzen aufgrund der großen Trockenheit ausrücken. Der größte Einsatz musste bereits am 4. Juli mit anderen Feuerwehren im Bereich Schwetzinger Hardt abgearbeitet werden, als eine Waldfläche von 2500 Quadratmetern brannte (SZ berichtete). Der Brand wurde mit mehreren D- und C-Rohren gelöscht. Mit mehreren wasserführenden Fahrzeugen wurde die Wasserversorgung sichergestellt und der Brand gelöscht, ehe man die Einsatzstelle an den Revierförster übergeben konnte.

Im Bereich der Friedrichsfelder Landstraße an den ehemaligen US-Kasernen wurde ein weiterer Einsatz gefahren, als eine Entsorgungsfirma einen Trennschleifer zu Demontagearbeiten einsetzte und durch den Funkenflug gelagerter Abfall in der Nähe in Brand geriet. Hierbei waren acht Feuerwehrangehörige mit drei Fahrzeugen im Einsatz, die den Brand löschen konnten.

Schon am Abend des 7. Juli folgte um 19.44 Uhr der nächste Einsatz, als an der Böschung der B 535 eine Fläche von zehn mal hundert Metern brannte, die ebenso den Einsatz der Kameraden erforderlich machte. Ein Flächenbrand am 8. Juli im Bereich des Bahndamms an der Gustav-Hummel-Straße machte den Einsatz der Feuerwehr ebenso notwendig. Dort war ein Steuerkabel defekt, entzündete eine Fläche. Der Brand war beim Eintreffen der Feuerwehr jedoch bereits gelöscht.