Hochkaräter kommen zum Auftakt des Mozartfests

Liebhaber klassischer Musik fiebern dem 43. Schwetzinger Mozartfest im Schloss entgegen. Dieses wird am Freitag, 28. September, von der Geigerin Lena Neudauer und dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim eröffnet, gefolgt am Samstag, 29. September, vom Konzert des legendären Bartholdy Quintetts. Schließlich gipfelt das erste Wochenende am Sonntagvormittag in der Streichtrio-Matinee mit Thomas Reif, Barbara Buntrock und Isang Enders. Unsere Zeitung verlost in Kooperation mit der Mozartgesellschaft als Veranstalterin für den Freitag und Samstag Freikarten (siehe Infobox).

Gleich zu Beginn erwartet die Festivalgäste mit dem Auftritt der außergewöhnlich begabten Geigerin Lena Neudauer ein einmaliges Konzerterlebnis. Neudauer, 1984 in München geboren, passt in keine Schublade. Obwohl sie schon früh eine außergewöhnliche Begabung zeigte, sah sie sich nie als Wunderkind. Im Alter von drei Jahren begann sie mit dem Geigenspiel. Internationale Aufmerksamkeit errang Neudauer, als sie 15-jährig spektakulär den Leopold-Mozart-Wettbewerb in Augsburg nicht nur gewann, sondern auch nahezu alle Sonderpreise erhielt. Mutig und klar entschied sie sich gegen den frühzeitigen Beginn ihrer Karriere. Sie nahm sich schlicht Zeit zu reifen. Ihre Offenheit für die unterschiedlichsten musikalischen Richtungen hat Lena Neudauer immer weiter- entwickelt. Wenn sie Mozart spielt, passiert etwas Magisches, als ob sie entschwebt und nur noch die Musik hinterlässt, in deren Bann man gezogen wird.

Außergewöhnliches Programm

Am Samstagabend ist das legendäre Bartholdy Quintett in Schwetzingen zu hören. Seit 2009 spielen die fünf prominenten Musiker in einer festen Streichquintettformation. Unter Kennern spricht man davon, dass sich hier die besten Violinen und Bratschen Deutschlands mit dem einzigen deutschen Cellisten, der den ersten Preis und die Goldmedaille des Tschaikowsky-Wettbewerbs in Moskau gewonnen hat, zusammen gefunden habe. Die langjährige kammermusikalische Erfahrung der einzelnen Mitglieder, die sich bereits über viele Jahre kennen, fließt in die gemeinsame kontinuierliche und intensive Arbeit ein und ermöglicht so Interpretationen größter Homogenität und Virtuosität.

Die außergewöhnliche Programmzusammenstellung spiegelt die ganze Bandbreite des Repertoires der Bartholdys wider. Nach Mozarts vorletztem Streichquintett bereiten die beiden kurzen Zemlinsky-Sätze den Boden für eines der größten Werke der Streichquintettliteratur, Bruckners Streichquintett in F-Dur, das er auf Anregung von Joseph Hellmesberger, dem ersten Geiger der damals wichtigsten Streichquartettvereinigung Wiens, komponierte.

Zur Streichtrio-Matinee am Sonntagvormittag haben sich drei herausragende Künstler verabredet, die sich schon seit vielen Jahren kennen: Geiger Thomas Reif, Bratschistin Barbara Buntrock und der Cellist Isang Enders. In der Auseinandersetzung mit seinen Vorbildern Beethoven und Mozart schrieb Schubert neben seinem viersätzigen auch ein einsätziges Trio, das die Matinee idealerweise eröffnet. Beethoven experimentierte mit seinen Streichtrios, bevor er sich an seine Quartette heranwagte. Die Matinee gipfelt in Mozarts sogenanntem „Divertimento“, das einer der Höhepunkte in Mozarts kammermusikalischem Schaffen ist. ab/zg

