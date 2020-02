Hochzeitsdramen mit Lokalkolorit

Die kleinen Bilder auf dem Tisch bei Wolfgang Giersdorf sind vergilbt. Auf einem ist er sogar selbst zu sehen – in Frauenkleidung. „Die Fotos sind etwa Ende der 1950er oder Anfang der 1960er Jahre entstanden“, erklärt der heute 74-Jährige. So kurz vor den tollen Tagen hat Giersdorf sich erinnert. An die Stunden, als er gemeinsam mit den Jungen aus der katholischen Jugend ein bisschen

...