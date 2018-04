Anzeige

Hockenheim.Ein 23-jähriger Mann ist am frühen Montagmorgen wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten schweren Brandstiftung in einer Flüchtlingsunterkunft festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wird der 23-jährige Iraker verdächtigt, am Morgen des 29. März in einer Flüchtlingsunterkunft im Pfälzer Ring Feuer gelegt zu haben.

Der junge Mann soll von außen über ein Toilettenfenster in den Technikraum des Gebäudes eingestiegen sein und einen Stapel Matratzen angezündet haben. Bewohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die das Feuer löschte. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Neben den Matratzen soll der 23-Jährige wenige Minuten zuvor im Waschraum der Unterkunft Bettlaken auf einer Waschmaschine angezündet haben. Ein Bewohner hatte dies bemerkt und das Feuer selbstständig gelöscht.