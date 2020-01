Hockenheim hilft Schwetzingen aus

Schwetzingen/Hockenheim.Bisher war das Gebäude der Firma Sauter in der 4. Industriestraße in Hockenheim vom Kreis zur Flüchtlingsunterbringung genutzt worden. Übrigens weitgehend problemlos, wie es von Nachbarn heißt. Der Kreis belegt das Gebäude mit Ein- und Zweibettzimmern, Koch- und Waschgelegenheiten aber momentan nicht und die Stadt Schwetzingen hat durch den Brand im ehemaligen Hotel Atlanta große Unterbringungsnot. Jetzt stimmten die jeweiligen Gemeinderäte einer Zwischenlösung zu. Die Schwetzinger mieten das Gebäude an und betreuen die Flüchtlinge, die vorher im Atlanta waren vor Ort mit Hausmeister und Sozialarbeiter. Die Stadt Hockenheim hilft so den Nachbarn aus, bis die voraussichtlich im Sommer die Flüchtlinge wieder ins Atlanta zurückholen können. Dort wird jetzt zeitnah mit der Sanierung begonnen, die Versicherung hat dem Besitzer die Zahlungen zugesagt. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020