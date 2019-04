Höhere Temperatur macht schnelle Töne

Letztes Jahr hat Georg Nussbaumer den Linzer Dom mit Wasserspielen beglückt, jetzt erzeugt er aus Wetterdaten im Schwetzinger Schloss Töne. Mit der Vernissage zur Klanginstallation des in Wien lebenden Künstlers wurden gestern die Schwetzinger Festspiele des SWR eröffnet. Leiterin Heike Hoffmann freute sich, dass aus einer Erkundung des Schlossgartens per Rad (was ja eigentlich verboten ist!) diese Idee erwachsen ist. Und sie baut auf historischem Boden auf, denn schon Kurfürst Carl Theodor hatte ja Wetterstationen bauen und Daten erfassen lassen. Noch bis 2011 wurden die weltweiten Wetteraufzeichnungen deshalb nach Mannheimer Stunden erfasst. Eine gute Grundlage also.

Wer sowieso öfters in den Schlossgarten geht, sollte immer mal wieder in der Klanginstallation vorbeischauen, denn die Töne sind bei jeder Witterung anders. Bei höherer Temperatur schneller, bei sinkendem Luftdruck werden die Abstände größer, es wird also wohl nie gleich klingen. Die Orgelpfeifen, die auf Leitern und auf dem Boden liegen, haben übrigens auch einen Wetterbezug: Sie stammen aus der Kirche Maria Schnee in Enz bei Linz. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019