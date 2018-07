Anzeige

Michael Hörrmann (Bild) ist der neue Vorsitzende des Vereins „Schlösser und Gärten in Deutschland“: Die Mitgliederversammlung des Vereins „Schlösser und Gärten in Deutschland“ hat den Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Er tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh an, der neuer Generalintendant des Humboldt-Forums Berlin ist.

Der Verein „Schlösser und Gärten in Deutschland“, 2012 gegründet, mit Sitz in Berlin-Charlottenburg, vertritt die kunst- und kulturhistorisch bedeutendsten Schloss-, Kloster-, Burg- und Gartenanlagen Deutschlands. Er ist der größte Zusammenschluss seiner Art in Deutschland. Aktuell gehören ihm 53 private, kommunale und staatliche Betreiber historischer Kulturmonumente an. Sie stehen für insgesamt mehr als 300 denkmalgeschützte Objekte des baukulturellen Erbes Deutschlands.