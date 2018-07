Anzeige

„Alle Aktionen und die genauen Zeiten sind auf unserer Homepage und unserer Facebook-Seite auf einen Blick gelistet“, weist Happold auf die detaillierten Informationen hin und macht besonders auf den Besuch des „Hoffe-Express“ aufmerksam. Das Fanmobil der TSG Hoffenheim kommt am Sonntag, 26. August, ab 14 Uhr ins Bellamar und hat jede Menge Spiel und Spaß im Gepäck.

Für einen sportlich-erfrischenden Start in den Sommertag sorgen die morgendlichen Aqua-Kurse mit Viola. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags, jeweils von 10.30 bis 11.15 Uhr, an Donnerstagen steht zudem der Aqua-Fit-Mix von 11.30 bis 12.15 Uhr auf dem Programm. Bleibt noch der Hinweis, dass alle Aktionen – bis auf die Aqua-Kurse – im normalen Bellamar-Eintrittspreis enthalten sind. Und, dass es während der Freibadsaison das doppelte Badevergnügen zu einem Preis gibt. Sprich, wenn sich das Sommerwetter einmal von seiner weniger schönen Seite zeigen sollte, dann packt man einfach seine Siebensachen und geht ins direkt benachbarte Hallenbad. „Auch die eine oder andere Aktion können wir je nach Wetterlage in den Indoor-Bereich verlegen, wovon wir jetzt aber mal angesichts des herrlichen Sommerwetters nicht ausgehen wollen“, so Happold mit Blick in den blauen Himmel. zg

Info: Informationen zum Bellamar-Sommerferienprogramm sind unter www.bellamar-schwetzingen abrufbar.

