Hoffnung auf Blitzer

Auf der Brühler Landstraße wird immer noch zu schnell gefahren. Ältere Menschen, die in Höhe der Bushaltestelle Rabaliattistraße zur Querungshilfe wollen, sowie Schüler, die vom Rad- und Gehweg an der Einmündung in die Stamitzstraße über die vielbefahrene L 630 möchten, haben manchmal Probleme, sicher drüber zu kommen.

Unsere Zeitung hatte bereits Anfang 2017 über Raser auf der Brühler

...