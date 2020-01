Hoffnung auf Zeit nach dem Umbau

Die Sanierung der Karlsruher Straße rückt näher: Mit der Vergabe der Arbeiten an die Firma Wolff & Müller Tief- und Straßenbau aus Heidelberg zum Angebotspreis von rund 3,97 Millionen Euro (wir berichteten) ist der letzte offizielle Schritt gemacht.

Die Vergabe an sich war am Ratstisch kein Diskussionsthema, es überwog die Freude darüber, dass das Angebot gut eine Million unter dem Planansatz liegt. „Umso besser, wenn unter der Schlussrechnung nach Abschluss der Arbeiten dieselbe Summe erscheint“, hofft Dr. Susanne Hierschbiel (Bündnis 90/Die Grünen). Doch das ist nicht ihre einzige Hoffnung: Denn der Umbau birgt für sie die große Chance, dass auch nach Ende der Maßnahme viele Autofahrer auf Durchreise die Innenstadt großräumig umfahren. „Und so die Menschen in der Karlsruher Straße endlich eine optisch ansprechende, durch Tempo 20 und sanierten Straßenbelag ruhigere Straße und alle Schwetzinger eine ruhigere Innenstadt haben.“

Barrierefreiheit schwierig

Robin Pitsch (SPD) kritisierte, dass die Umleitungsmaßnahmen nicht vor der Bürgerversammlung mit dem Gemeinderat diskutiert worden seien. Das sei nicht möglich gewesen, weil alles erst kurz vor knapp fertig gewesen sei, begründete Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. „Wir werden das aber in der Summe gut hinkriegen“, ist er überzeugt.

Im Anfragenteil erkundigte sich Werner Zieger danach, wie es um die Barrierefreiheit während der Bauphase stehe. Es werde zwar alles Machbare getan, aber für gehbehinderte Menschen werde es sicher schwierig. Der Zugang zum Sanitäts- und Ärztehaus werde aber immer möglich sein. Elke Ackermann-Knieriem brachte die bei früheren Maßnahmen schon eingesetzten Baustellenlotsen ins Gespräch. Die von Josef Walch (Grüne) angeregte Notfallnummer für die Anwohner gebe es schon: „Die Stadtwerke sind jeden tag 24 Stunden erreichbar“, erklärte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl.

Forderung nach Kreisel-Öffnung

Die Idee von Harald Fischer (FDP), dass die Radfahrer in der Marstallstraße ihren Drahtesel ein Stück schieben sollten („Dann wäre ein großes Problem gelöst“), fand wenig Zustimmung am Ratstisch. Und schließlich sprach Hans-Peter Müller noch ein heiß diskutiertes Thema an: Nach Meinung seiner Fraktion sei es unumgänglich, „den totgeborenen Kreisel in der Mühlenstraße“ zu öffnen.

