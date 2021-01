Hoffnung ist allgegenwärtig

Die Ökumene hat in Schwetzingen schon seit vielen Jahren ihren festen Platz. Konfessionsübergreifend fand am vergangenen Sonntagvormittag der feierliche Gottesdienst zum 4. Ökumenischen Gebetstag in der Kirche St. Pankratius statt. Fortgesetzt wurde der Gebetstag am Nachmittag mit den „Gesungenen Psalmen“, beide gesendet als Livestream aus der Kirche St. Pankratius, und einer

...