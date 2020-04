Plankstadt/Schwetzingen/Oftersheim.Palmsträußchen „to go“ gab es erstmals in den katholischen Kirchen, der Corona-Krise geschuldet. Am Samstag und Sonntag wurden in den „nichtöffenlichen Gottesdiensten“ der Seelsorgeeinheit wie in jedem Jahr die Palmsträußchen gesegnet. Dieses Jahr aber war es anders: Die Gemeinde konnte die Gottesdienste nicht mitfeiern. Aber trotzdem gab es die Möglichkeit, sich ein Palmsträußchen segnen zu lassen und dann im Laufe des Palmsonntags in der Kirche abzuholen.

Viele Menschen haben ihren Palmstrauß in die Kirche gebracht und von fleißigen Helfern wurden noch mehr Sträuße gebunden, damit auch andere sich einen grünen Strauß abholen konnten. Nach alter Tradition steckt man diese Sträuße an die Kreuze in der Wohnung.

Farbe der Zuversicht

Ganz bewusst sind es grüne Zweige, aus denen sie gebunden werden. Mit grünen Palmzweigen grüßten die Menschen Jesus, als er in Jerusalem einzog und setzten ihre Hoffnung auf ihn wie auf einen neuen König. Grün ist seit alters her die Farbe der Hoffnung und Zuversicht und vor allem des Lebens. So kann dieses Zeichen daran erinnern, dass Gott uns Hoffnung und Zuversicht schenken will. Er ist der Lebensspender, der uns auch durch schwere Zeiten tragen will.

Gerade in diesen Tagen wollen uns die grünen Zweige auch Hoffnung und Zuversicht schenken. Hoffnung, die wir in den Herzen mittragen können – „Hoffnung to go“.

