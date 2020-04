Hokkaido-Streifen im Sesammantel

Rezept: für 4 Personen;

Zubereitungszeit: etwa 25 Minuten (inklusive Backzeit);

Zutaten: ½ Hokkaido-Kürbis, 350 ml Olivenöl, Salz (sparsam einsetzen), Pfeffer, 1 TL Zimt, etwas Chili, Sesam (weiß oder schwarz);

Zubereitung: Los geht’s: Schneide den Kürbis (roh) in etwa ein Zentimeter dicke Streifen. Nun machen wir uns an die Panierstraße: Dazu in einem kleinen Schälchen das Olivenöl mit den Gewürzen vermengen. Der Sesam kommt in eine separate Schale. Als Nächstes musst du jeden Kürbisstreifen einmal durch die Panierstraße ziehen, erst durch die Marinade und durch das Sesam-Bad. Lege dann die panierten Streifen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.

Backe die panierten Kürbisstreifen im Backofen bei 180 Grad Umluft für etwa 20 Minuten. Sie sind fertig, sobald sie weich sind. Die Kürbisstreifen solltest du warm genießen. Sie eignen sich entweder als Vorspeise, können jedoch an der Seite eines großen gemischten Salats auch schnell zur Hauptspeise werden.

