Hommage an Tonkünstler

Der Durchgangsweg vom Schlossplatz zur Dreikönigstraße wird zum „Weg der Hofmusik“. Die Idee wurde im Kulturausschuss geboren, der Gemeinderat stimmte nun für den neuen Namen ab. Die Widmung nimmt Bezug auf die musikalische Bedeutung des Areals, auf dem seit September die „HörBar – ein Paradies der Tonkünstler“ als Hommage an die Musiker zu Zeiten von Kurfürst Carl Theodor zu erleben ist.

Das denkmalgeschützte Rote Haus in der Dreikönigstraße beherbergte über 200 Jahre das Gasthaus „Zum Rothen Haus“, in dem 1763 die Familie Mozart bei ihrem Besuch in Schwetzingen Quartier nahm. Im Palais Hirsch ist heute die Forschungsstelle Hofmusik untergebracht. Da passt die neue Wegebezeichnung. Bis auf die Herstellung und Beschaffung der Schilder für rund 500 Euro fallen keine weiteren Kosten an. Das Gremium war mit deutlicher Mehrheit für den „Weg der Hofmusik“. Der Beschlussvorschlag wurde bei einer Nein-Stimme von Robin Pitsch (SPD) angenommen. vw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.12.2019