Hornkonzert zum 50. Geburtstag

Dr. Marc Hemberger (r.) gratuliert Nadine Gender (v. l.), Carlos Krüger, Tiziana Simonsen, Franz Wiegand, Rita Wipplinger, Nils Hardt und Lukas Scheurich. © Lenhardt

In der Jugend der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat sich der Wandel bereits vollzogen, in der Technischen Leitung (TL) deutet sich Veränderung an. Auch im Vorstand der Gruppe wird nach engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesucht, die Verantwortung übernehmen wollen. Im „Kleinen Plänkschter“ in Plankstadt (Mehrzweckhalle) fand die Mitgliederversammlung der DLRG mit Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft statt, heißt es in einer Pressemitteilung der hiesigen Ortsgruppe für Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt.

Der Vorsitzende Dr. Marc Hemberger freute sich, dass auch das langjährige Mitglied Dr. Ulrich Mende, Gemeinderat in Plankstadt, mit dabei war. Dr. Mende gehört seit 1960 der örtlichen Gliederung an und ist damit unter den hiesigen DLRGlern ein Vertreter mit der längsten Mitgliedschaft.

5000 Stunden im Einsatz

In seiner Ansprache hob Hemberger besonders die hervorragenden Leistungen der Aktiven der Ortsgruppe hervor. „Wir müssen uns auch darüber klar sein, dass viele heute Aktive noch nicht einmal geboren waren, als Mitglieder des Vorstands erstmals ins Amt kamen,“ gab der Vorsitzende zu bedenken. „Das Beste sollte immer vor uns liegen und nie hinter uns, das gilt sicher für die DLRG: Das Beste kommt erst noch. Doch wo sind die Leute, die Aktiven, die Jugend, die etwas für die DLRG erreichen wollen?“, fragte sich nicht nur der langjährige Vorstand. „Dabei ist es wichtig, nicht nur seinen eigenen Teilbereich zu sehen, sondern auch über den Tellerrand hinauszuschauen und alle mitzunehmen.“

Im Bericht der Technischen Leitung ging Susanne Wipplinger auf die zirka 5000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden der Aktiven der DLRG ein. „Mit Ausbildung der Nichtschwimmer zu Schwimmern zu Rettungsschwimmern, Wache im Freizeitbad Bellamar, Sanitätsdienst und im Rettungssport sind wir sehr aktiv“, hob Wipplinger hervor. „Die Ausbildung funktioniert gut, wir haben sehr viele Teilnehmer in jeder einzelnen Schwimmstunde. Die Zahl der Ausbilder reicht aber auch gerade aus, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir arbeiten am Limit unserer Möglichkeiten“, betonte sie nachdrücklich, „auch die Wache läuft sehr gut, konzentriert sich aber auch hier auf einige wenige, die viele Wachstunden leisten“.

Ganz besonderer Dank wurde allen Aktiven ausgesprochen, die zu dieser enormen Arbeitsleistung und damit dem Erfolg der Gruppe beigetragen haben. Susanne Wipplinger erklärte aber auch, dass sie 2020 nicht mehr als Leiterin Ausbildung zur Verfügung stehen wird. „Es geht einfach nicht mehr, ich bin aber gerne bereit, jetzt schon die Nachfolge einzuarbeiten“, hob die langjährige Leiterin der Ausbildung und verantwortliche Technische Leiterin hervor.

Im Bericht der Jugendleitung sprach Stefan Wiegand vom durch die Wahl einer neuen Jugendleiterin Lisa Eilbrecht (sie war beruflich verhindert) vollzogenen Wandel an der Spitze der Jugendorganisation. „Ich mache jetzt noch den zweiten Jugendleiter zur Unterstützung im Übergang, stehe dann aber 2020 im Jugendvorstand nicht mehr zur Verfügung“, hob der seit 17 Jahren amtierende Jugendleiter hervor. Besonderes Highlight des Jahres 2019 ist sicher die Anschaffung eines Kofferanhängers für die Veranstaltungen der Jugend, mit dem das umfangreiche Material nicht nur der Zeltlager nun problemlos transportiert werden kann.

Freude über viele Spenden

Kassenwart Franz Wiegand konnte von einem leichten Mitgliederanstieg berichten. Mit über 600 Mitgliedern im Berichtsjahr ist ein neuer Höchststand erreicht. Nach einem erfreulichen Jahresabschluss konnten wieder Überschüsse in die Rücklage für den Ersatz des in die Jahre gekommen Vereinsfahrzeuges eingestellt werden. Der Kassenwart hob hervor, dass es 2018 erstaunlich viele Spenden für die Ortsgruppe gab. Neben der Volksbank hat auch die Kurpfälzer Bühne Teile ihrer Einnahmen an die DLRG gespendet. „Zusammen mit den Einnahmen aus den Anfängerschwimmkursen, den Rettungsschwimmkursen und den Gewinnen aus Veranstaltungen wie dem Plankstadter Straßenfest können wir die Rücklage für den Kauf eines neuen Vereinsfahrzeugs auf die notwendige Summe anheben“, betonte Franz Wiegand. „Ohne diese erfreulichen Einnahmen wäre der Jahresabschluss 2018 ins Negative gerutscht“.

Mannschaftsfahrzeug anschaffen

Mit den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft wurde auch Franz Wiegand mit einer silbernen Ehrennadel ausgezeichnet für über 40 Jahre aktive Mitarbeit im Vorstand der Gruppe. „Kassenwart, Ausbilder im Erwachsenenschwimmen, engagierter Helfer bei den zahlreichen Veranstaltungen der Ortsgruppe und das über 40 Jahre hinweg muss einfach mal besonders geehrt werden“, freuten sich die anwesenden Mitglieder einhellig.

Zum Abschluss der zügig durchgeführten Versammlung wurde noch der Beschluss gefasst, den Vorstand dazu zu berechtigen, ein neues Mannschaftsfahrzeug nach modernen Standards aus der dafür angelegten Rücklage zu beschaffen. Davon werden die Jugend, die Wache, die Ausbildung und der Sanitätsdienst der Gruppe sehr profitieren.

Dr. Marc Hemberger sprach seinen Dank dem aktiven Vorstand aus, ohne dessen Arbeit die Vereinsführung nicht geht. Der Dank ging auch an die Mitglieder und Freunde der DLRG, die Stadt Schwetzingen, die Gemeinden Oftersheim und Plankstadt, die Stadtwerke und den Eigenbetrieb Bellamar, die Schwimmmeister und die Hausmeister der Nordstadtschule, mit deren Unterstützung dieses Jahr wieder erfolgreich gemeistert werden konnte. zg