„Hugo and Friends“ grooven unplugged

Wolfgang Franz, Wolfgang Müller, Hugo Fuchs und Pit Goss wollen für einen groovigen Abend sorgen. © Fuchs

Die bekannte Formation „Hugo and Friends“ spielt am morgigen Samstag im „Walzwerk“ am Schlossplatz. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Bandleader Hugo Fuchs (Gitarre, Gesang) aus Hockenheim hat Wolfgang Franz (Bass, Gesang), Wolfgang Müller (Gitarre, Gesang) und Pit Goss (Schlagzeug, Gesang) an seiner Seite. Die Band spielt unplugged die Hits aus 50 Jahren Popmusik mit eigenen Arrangements und viel Groove. Eine gelungene Mischung von Rock‘n’Roll über Beatles, Stones, Eric Clapton, Woodstock bis zu aktuellen Songs geht direkt in die Beine und macht Laune. ali

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019