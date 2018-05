Anzeige

Repräsentanten einer Demokratie – und dazu gehören die vom Volk gewählten Abgeordneten – sollten Satire als Teil der Pressefreiheit aushalten. Diese Meinung vertreten viele Menschen in unserem Land, wie die Diskussion um Jan Böhmermanns Gedicht über den türkischen Präsidenten gezeigt hat. Wir waren – wie ich meine zu Recht – stolz darauf, dass unsere Staatsform diese Art von Humor zulässt. Gefallen muss sie natürlich nicht jedem.

Ein Beispiel, wie man es besser nicht macht, hat der CDU-Abgeordnete unseres Wahlkreises, Olav Gutting, in der Heute-Show geliefert, die das ZDF am Freitagabend ausgestrahlt hat (laut „Quotenmeter“ 3,95 Millionen Zuschauer; 17,2 Prozent Marktanteil). Für die Sendung ist Lutz van der Horst regelmäßig im Reichstagsgebäude unterwegs, um den Mitgliedern des Bundestags Fragen zu stellen. Die einen finden sie lustig, die anderen weniger. Echte Politprofis aber gehen damit souverän um.

Am Freitag war nun zu sehen, wie der Komiker um Geld für die Sanierung seiner maroden Schule gebeten hat, die er früher besuchte. Während Renate Künast, Alexander Graf Lambsdorff, Thomas Oppermann, Cem Özdemir, Wolfgang Kubicki, Anton Hofreiter oder Jürgen Trittin wenigstens den Mut bewiesen und sich auf ein Gespräch mit ihm eingelassen hatten – einige warfen auch Geld ins pinkfarbene Sparschwein – lief Olav Gutting einfach weiter. Er schaute van der Horst nicht mal an und gab ihm mit einem gezwungenen Grinsen den Hinweis: „Wenn Sie was von mir wollen, müssen Sie sich schon anmelden“ – und schob die Hand des Fernsehmanns mit dem Mikrofon beiseite.