Humorparty und Rocklegenden warten

Nach einer sehr kurzen Sommerpause geht es ab heute in der Alten Wollfabrik mit “The Night of the Audience” der Reihe Tuesday Night weiter. Doch der September bietet noch mehr.

So kommt am Samstag, 22. September (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr), mit Ingo Oschmann eine echte Humorparty mit Pointensalven im Sekundentakt nach Schwetzingen. Denn sein Jubiläumsprogramm hat es in sich. 25 Jahre und zehn Programme schwer, zeigt dieser Querschnitt seines Schaffens, mit welcher Leichtigkeit Oschmann zeitlos durchs Leben geht. „Kein anderer Comedykünstler schafft den Spagat zwischen Standup-Comedy, Improvisation und feiner Zauberei so gekonnt wie er,“ heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit, „Brothers in Arms“ gastiert am Samstag, 28. September (Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr), die 2002 gegründete und damit älteste Dire-Straits-Tributeband in der Wollfabrik. Den Erfolg der Band belegen über 750 Auftritte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.09.2018