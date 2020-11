Hund hat doch nicht gebissen

Es gibt Neuigkeiten zum Hundeangriff im Hirschacker: Wie bereits berichtet, hat ein Pitbull-Mischling ohne Maulkorb am Dienstag vergangene Woche einen 17-jährigen Jugendlichen in der Siedlerstraße angegriffen. Die Polizeihundeführerstaffel ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Nach jetzigem Kenntnisstand hatte der Hund den Jugendlichen angesprungen und derart verletzt, dass sofortige medizinische Hilfe erforderlich war, teilt die Polizei mit. Entgegen ersten Berichten der Beamten soll der Mischlingshund den jungen Mann jedoch nicht gebissen haben. Das wurde im Nachhinein im Rahmen der Fortführung der Ermittlungen bekannt.

Der Pitbull-Mischling hatte vermutlich auf das Bellen eines Artgenossen reagiert und sich anschließend von seinem Besitzer losgerissen. Der 17-Jährige zog sich bei dem Angriff verschiedene Verletzungen im Gesicht, am Arm und am Rücken zu. Der Hundebesitzer, der dem jungen Mann zu Hilfe kam, zog seinen Hund weg und kümmerte sich sofort um den Verletzten.

Weitere Überprüfungen

Weitere Überprüfungen hinsichtlich eines möglichen Verstoßes gegen die Polizeiverordnung über das Halten gefährlicher Hunde werden vom Landratsamt und dem Schwetzinger Ordnungsamt als zuständige Ortspolizeibehörde dennoch durchgeführt . Die Stadt ist aktuell im Austausch und in der Abstimmung mit der Polizei und der Hundeführerstaffel. Wie weiter mit dem Hund verfahren wird, können die Verantwortlichen aktuell noch nicht abschließend sagen. pol/caz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020