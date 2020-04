Hunde an die Leine nehmen

Der Frühling hat begonnen und so gönnen sich Hundebesitzer mit dem besten Freund des Menschen wieder verstärkt den dringend nötigen Auslauf in der freien Natur. Dabei heißt es nicht selten „Leinen los“. Doch Vorsicht – hier droht Gefahr. Der Nabu (Naturschutzbund) appelliert deshalb an alle Hundebesitzer: „Lassen Sie Ihren Hund bitte an der Leine, insbesondere in Natur- und Waldschutzgebieten!“

„Die Brut- und Setzzeit ist in vollem Gange und die freilebenden Tiere sind jetzt besonders störempfindlich. Da kann ein freilaufender Hund großen Schaden anrichten, wenn sein Jagdtrieb erwacht und die Rufe der Besitzer ungehört am Hundeohr vorbeigehen“, erläutert Christiane Kranz vom Nabu Rhein-Neckar. Viele Leute seien vernünftig, aber es gebe immer auch ein paar uneinsichtige schwarze Schafe, heißt es.

Bodenbrüter besonders sensibel

Rehkitze, aber auch der Nachwuchs der bodenbrütenden Vogelarten sind besonders gefährdet. Anfang März ereignete sich im Naturschutzgebiet (NSG) Hirschacker ein besonders tragischer Vorfall: Ein freilaufender Hund hetzte eine Ricke, die mit zwei Kitzen hochschwanger war, zu Tode und brachte dem Tier zahlreiche Brüche und massive Bissverletzungen bei. Zudem gefährden wildernde Hunde nicht nur die Wildtiere, sondern auch sich selbst und Verkehrsteilnehmer, wenn sie im blinden Jagdeifer eine Straße oder die Bahnlinie überqueren.

Im Waldschutzgebiet „Schwetzinger Hardt“ herrscht während der Brut- und Setzzeit bis zum 31. August Leinenpflicht, im Naturschutzgebiet Hirschacker und Dossenwald gilt sie das ganze Jahr. Auf den Freiflächen des Naturschutzgebietes werden nicht nur Reh und Hase, sondern auch sehr seltene Vogelarten wie die Heidelerche geschützt. Sie legen ihr Nest auf dem Boden an. Selbst wenn der Vogel vor einem freilaufenden Hund fliehen kann, so führt die Störung oftmals dazu, dass das Nest verlassen und die Jungvögel schutzlos zurückgelassen werden.

Daher bittet der Nabu: „Haben Sie ein Herz für Wildtiere! Halten Sie sich an die Leinenpflicht und nutzen Sie für den freilaufenden Hund Alternativngebote.“ Allerdings ist die Schwetzinger Hundeweise derzeit auch wegen Coronagefahr gesperrt. zg

