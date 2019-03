Hunde impfen mit Verstand

Für Hunde hält der Pharmamarkt so viele Impfstoffe bereit wie für keine andere Haustierart. Derzeit gibt es etwa 60 Produkte von Einzel- und Kombi-Impfstoffen. Ein ungemein lohnenswertes Geschäft für die Pharma-Hersteller, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS. Orientierung bietet der Vortrag „Gesundheitsvorsorge für Hunde: Impfen und Entwurmen mit Verstand“, der am Donnerstag, 4. April, 18.30 bis 21.30 Uhr, in der Volkshochschule (VHS) stattfindet.

Vor ein paar Jahren habe ein Hund nur dann als geimpft gegolten, wenn er jährlich seine fünf- bis siebenfache Kombiimpfung nachweisen konnte. Diese Regel gehört auch in Deutschland der Vergangenheit an. Allerdings lassen die heutigen Präparate kaum ein individuell auf den jeweiligen Hund ausgerichtetes Impfen zu.

Richtig entwurmen

Ein Themenkomplex dieses Vortrags wird die kontroverse Debatte in Deutschland über das regelmäßige Impfen sein: „Weniger ist häufig mehr“ steht gegen „Sicher ist sicher – viel hilft viel“. Wissenschaftlich fundiert werden die geläufigsten Impfstoffe, ihre Wirksamkeit, ihre Schutzdauer sowie die üblichen Impfschemata kritisch dargestellt. Ziel soll sein, dass der Hundebesitzer eine Entscheidung für sein Tier treffen und sich kompetent mit dem Tierarzt abstimmen kann. In dieselbe Richtung lohnt es sich, nachzudenken, wenn es um die oft bedenkenlose Verabreichung von Entwurmungsmitteln geht. vhs

Info: Anmeldung bis Montag, 1. April, unter Telefon 06202/2 09 50 oder www.vhs-schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019