Hundeeis an der Grillhütte

Der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung feiert am Sonntag, 14. Juli, sein Sommerfest in der Schwetzinger Grillhütte. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr werden alle Mitglieder, Freunde des Vereins und alle Tierfreunde bei Kaffee und Kuchen, Köstlichkeiten aus der vegetarischen Küche und kühlen Getränken bewirtet.

Zur Unterhaltung der Gäste gibt es zahlreiche Verkaufs- und Infostände: Es gibt einen Stand mit Magnetschmuck, ein Hundefotograf ist vor Ort, Andrea Kammann stellt ihr Hundeerziehungszentrum vor, „Sommerwerke“ fertigt Leinen, Halsbänder und Hundezubehör, beim Food-Truck findet man alles für den Hund, zum Beispiel Hunde-eis. Der Hundesportverein Oftersheim stellt sich vor und auch Soka-Run hat einen Infostand. Weiterhin gibt es einen Bücherflohmarkt, einen Tierbedarfsflohmarkt und bei der überaus beliebten Tombola lassen sich Preise per Los gewinnen.

Wenn dann noch das Wetter mitspielt, steht einem schönen Nachmittag in geselliger Runde bei Essen, Trinken und guter Unterhaltung nichts mehr im Wege, so der Tierschutzverein. zg

