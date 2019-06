Hygiene und viel Vertrauen

Große, farbenfrohe, helle Räumlichkeiten und eine bewiesene Expertise bietet Uwe Gerber, staatlich geprüfter Podologe und staatlich geprüfter Heilpraktiker für Podologie in seiner neuen Praxis in Schwetzingen.

Uwe Gerber war zunächst als Podologe im Odenwald tätig und hat eine langjährige Ausbildung hinter sich, die einen ganz persönlichen Ursprung hat. „Ich war selbst fußkrank und wäre dadurch fast im Rollstuhl gelandet. Meine persönliche Leidensgeschichte war sehr anstrengend und lang. Ich habe mich akribisch und intensiv in die Podologie hineingearbeitet und es entstand bei mir der Wunsch selbst Fachmann zu werden, um anderen Menschen zu helfen und mein Wissen weiterzugeben“, erzählt der erfahrene Experte.

Seine Praxis in der Carl-Benz-Straße übertrifft mit zwei modernen Behandlungsräumen, einem eigenen Labor- und Sterilisationsraum, einem Personalraum und einem ansprechenden Wartebereich weit die gesetzlichen Anforderungen.

„Wir sind Therapeuten und behandeln fachlich je nach medizinischem Hintergrund. Dabei haben wir beispielweise bei Nagelkorrekturen (Spangen) alle gängigen Systeme im Angebot und setzen diese je nach Indikation ein“, ergänzt der Fachmann. Als Heilpraktiker für Podolgie kann Uwe Gerber selbst Diagnosen stellen, Rezepte ausstellen und entsprechend behandeln.

„Gerade in Bezug auf die Homöopathie ist es mir wichtig herauszustellen, dass die Behandlung stets medizinisch orientiert und nachvollziehbar ist. Produkte, die wir hier in der Praxis anbieten, sind jene, von denen ich selbst persönlich überzeugt bin und die ich selbst bei mir angewendet habe. Mein Angebot hier ist sehr spezialisiert. Eine gute Beratung, professionelles Behandeln und vor allem ein absolut hygienisches Arbeiten – das ist die Philosophie der Praxis für Podologie in Schwetzingen“, betont Uwe Gerber. Terminabsprachen sind in der Praxis für Podologie gerne telefonisch unter 06202/9 27 75 80 möglich.

