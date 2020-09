Als meine Freundin erzählt, ihr Opa habe Alzheimer, schaue ich betreten zu Boden und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe sofort Bilder im Kopf, wie der Großvater meiner Freundin weder seine Kinder noch Enkelkinder erkennt. Wie er starr aus dem Fenster schaut, kaum noch reagiert, nicht kommuniziert. Wie nah diese Vorstellung an der Realität ist, weiß ich nicht. Ich habe das große Glück, dass niemand in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis an Demenz erkrankt ist.

Nur ein kritischer Moment hat sich fest in mein Gedächtnis gebrannt. Vergangenes Jahr, ausgerechnet an ihrem 90. Geburtstag, ging es mit meiner Oma plötzlich bergab. Ich stand im Krankenhaus an ihrem Esstisch, als die Krankenschwester meine Oma fragte, wer ich sei. „Meine Cousine, Anette!“, antwortete sie. Ein Schlag ins Gesicht. Eine meiner größten Ängste wurde plötzlich zur bitteren Realität: Meine eigene Oma erkennt mich nicht mehr. Was sage ich denn jetzt? „Nein, ich bin doch deine Enkelin, Isabel!“ Ich versuchte zu lächeln und sah die Krankenschwester verzweifelt an. Danach brach ich weinend auf dem Krankenhausflur zusammen.

Doch wir hatten Glück im Unglück: Meine Oma war nicht dement, sondern dehydriert, wie die Ärzte später feststellten. Durch die richtige Behandlung erholte sie sich schnell, erkannte mich wieder und war praktisch ganz die Alte.

Auf diesen Moment warten Angehörige von Demenz-Patienten vergeblich. Dass die alte Person wieder zurückkehrt, so wie sie früher war, wird wahrscheinlich nicht passieren. Mein höchster Respekt gilt den pflegenden Angehörigen und den Betreuungsdiensten. Was diese Menschen tagtäglich durchmachen und emotional an ihre Grenzen gehen, ist unglaublich stark. Es braucht Menschen wie sie, die sich nicht ab-, sondern zuwenden. Alzheimer ist kein gebrochener Knochen, der wieder zusammenwächst. Nein, dieser Einschnitt bleibt für immer, wir müssen damit klarkommen. Und darüber reden.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020