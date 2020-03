„Ich bin für eine offene und bunte Gesellschaft“

Neben Kandidat Dr. Andre Baumann will sich nun auch die 25-jährige Weihua Wang für die Grünen als Landtagskandidatin aufstellen. Bei der Nominierungsveranstaltung am Freitag, 20. März, entscheiden dann die Mitglieder, wer für die Partei ins Rennen geht.

„Ich wurde von Menschen aus dem Kreisverband relativ spät angesprochen. Ich habe mir dann lange Gedanken gemacht und es auch mit meiner Familie besprochen“, erklärt Wang ihre späte Bewerbung auf Nachfrage dieser Zeitung.

Sie habe ein komplett anderes Profil als ihr Mitstreiter Baumann: „Man kann uns nicht vergleichen. Natürlich will ich auch, dass mehr Frauen in der Politik sind, aber ich will nicht gewählt werden, weil ich eine Frau bin, sondern weil meine Inhalte überzeugen.“ Besonders die Spaltung der Gesellschaft – auch im Hinblick auf den politischen Skandal in Thüringen oder die rassistische Tat in Hanau sind zentrale Themen, die sie anspreche. „Wir gehen mit diesen Problemen falsch um“, findet sie und fügt hinzu: „Ich bin, durch meine persönliche Erfahrung geprägt, eine klare Verfechterin für eine offene und bunte Gesellschaft. Ich liebe meinen multikulturellen Hintergrund, der mir ermöglicht, Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.“

Fremde Sprache und Kultur

Das sei aber nicht immer der Fall gewesen. „Als ich mit acht Jahren von China nach Deutschland kam, war diese Vielfalt für mich eine enorme Herausforderung. Ich traf auf eine fremde Sprache, andere Essgewohnheiten, unbekannten Humor und neue Gesichter – alles war ganz anders, als ich es kannte.“ Durch schmerzhaftes Mobbing und einen langen Weg der Integration sei sie heute extrem dankbar für diese Erfahrungen, die ihren integrativen und reflektierten Charakter geformt haben. Integration habe aber für sie nicht nur etwas mit anderen Kulturen und Ländern zu tun. „Auch zwischen Berufs- und Altersgruppen ist dieses Thema vorhanden.“

Deshalb sei für sie auch das Phänomen AfD nur die sichtbare Spitze eines Eisbergs, „die auf viele tieferliegende Probleme in unserer Gesellschaft hinweisen. Wir müssen die Probleme an der Wurzel packen und uns selbstkritisch fragen, wieso es inzwischen eine beachtliche Gruppe von Menschen gibt, die im exakt gleichen Land aufgewachsen sind wie du und ich, sich trotzdem abgehängt und nicht integriert fühlen.“ Deshalb müsse die Politik noch viel deutlicher als bisher Verständnis zeigen und gleichzeitig mit klarem Willen Gespräche suchen, Brücken bauen und an integrativen Lösungen arbeiten.

Konsequenter Klimaschutz, soziale Bildungsgerechtigkeit, Mobilität der Zukunft und grünes Wirtschaften haben ebenfalls eine hohe Priorität auf der politischen Agenda für die 25-Jährige. Außerdem sei ihr auch der wirtschaftliche Aspekt wichtig, den sie durch ihr Studium und ihren Berufsweg gesammelt hat. „Wir müssen bei den Themen Klima, Soziales und in der Wirtschaft an einem Strang ziehen.“

Mit Blick auf die Kandidatenaufstellung von CDU und AfD möchte Wang thematisch und persönlich einen Gegenpol setzen. Auch bei Wahlkampfformaten möchte sie neue Wege gehen. „Um nur eine von vielen Ideen zu nennen: Warum bringen wir nicht ganz im Sinne der gesellschaftlichen Integration Personen zusammen, die sonst keinen Kontakt miteinander haben würden, wie zum Beispiel einen Manager und einen Sozialarbeiter, die mit uns zusammen über bedingungsloses Grundeinkommen diskutieren? Diese Schritte will sie in ihrem Wahlkampf gehen. zg/nina(Bild:Schwarz)

Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.03.2020