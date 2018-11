„Ich geh’ mit meiner Laterne . . .“

„St. Martin mit dem Schwerte teilt den warmen Mantel unverweilt“, klingt es am gestrigen Sonntag auch in Hockenheim aus vielen Kinderkehlen. Alessa Romaschow als Heiliger und Jonathan Gernert als Bettler stellen die Szene in der Rennstadt in einem szenischen Spiel dar.

© Oechsler