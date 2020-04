Frankreich ist eines der vom Virus Covid-19 am meisten betroffenen Länder. Ganz besonders schlimm hat es das Elsass erwischt. Es gehört zur Region Grand Est, die seit Mitte März als Risikogebiet gilt. Zu Grand Est zählt auch Lunéville in Lothringen, seit über 50 Jahren Schwetzingens älteste Partnerstadt. Wir haben dort bei Marie Viroux (Bild) nachgefragt.

Die Partnerschaftsbeauftragte ist in Schwetzingen seit vielen Jahren bestens bekannt. Sie hat sich sehr gefreut, dass wir uns um die französischen Freunde kümmern.

„Ich bin schon fast 30 Tage in meiner Wohnung eingesperrt, aber es geht mir sehr gut“, erzählt sie uns und berichtet von ihrem derzeitigen Alltagsleben: „Ich schreibe meine Memoiren, meine Kinder besuchen mich jeden Tag per Skype, mein Kühlschrank ist reichlich mit guten Sachen gefüllt und ich backe mein Brot.“ Sie sei nicht deprimiert – im Gegenteil: „Soweit geht es prima, ich liebe mein Zuhause und bin guten Mutes.“

In Lunéville sei Covid-19 nicht so schlimm wie im Elsass allgemein und die Lunéviller seien gehorsam: „Sie bleiben zu Hause.“ Das Spital sei bislang nicht überladen und im Altersheim habe es bis Ostern noch keinen Sterbefall gegeben. Aber sie warnt: „Trotzdem müssen wir sehr aufpassen, denn diese Woche soll der Virus richtig anpacken.“ Die Läden seien wie bis zum heutigen Tag in Deutschland geschlossen, nur Lebensmittelgeschäfte seien geöffnet.

Und zweimal in der Woche finde auf dem Place Léopold ein Markt statt, wo nur Esswaren – Fleisch, Fisch Gemüse und Früchte – angeboten werden. „Die Kunden müssen vor jedem Stand mindestens einen Meter Abstand einhalten und einen Mundschutz tragen. Die Polizei wacht und ist streng“, berichtet Marie Viroux.

Lamblin noch im Amt

Im Rathaus sei eine Stelle für dringende Angelegenheiten. Über Ostern war Pause angesagt: „Niemand durfte wegfahren. Ferien daheim. Vorläufig und bis zum 24. April ist Ausgangsverbot, es kann aber noch länger dauern.“

Marie Viroux liest jeden Morgen die Zeitung und ist erleichtert, dass die Anzeigen der Sterbefälle nicht zahlreicher sind als sonst und natürlich handle es sich hauptsächlich um ältere Personen. „Ich kann keine gewisse Zahl angeben“, antwortet sie auf eine entsprechende Frage.

Fast in den Hintergrund geraten ist ein politischer Wechsel. Denn am 15. März ist Catherine Paillard zur neuen Bürgermeister gewählt worden, aber wegen der Seuche ist sie noch nicht installiert. So bleibt noch Jacques Lamblin im Amt.

Abschließend berichtet Marie Viroux: „Es steht überall geschrieben: Restez chez vous – bleibt zu Hause. Und tatsächlich sind die Straßen leer.“ Dass sie allen Schwetzingern ein „prima Gesundheit“ wünscht, ergänzt sie mit den Zusatz: „Avec toute mon Amitié – mit all meiner Freundschaft.“

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020