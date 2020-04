Vor leeren Rängen zu spielen, ist für jede Band eine Herausforderung. Lebt die Musik doch vom Zusammenspiel von Künstler und Publikum. Die Bühne strahlt im Licht der Fans. Ein Satz, der gerade für Partybands wie die „Who2ladies“ existenziell erscheint. Ein Auftritt in der Wollfabrik ohne einen Fan, wäre vor kKurzem unvorstellbar gewesen. Und dieses Unvorstellbare hat erstaunlich gut funktioniert. Das dritte Livestream-Konzert aus der Wollfabrik geriet zum Fest. Die Chatnachrichten reichten von „Patrick – ich will ein Kind von Dir“ über unzählige Jubel-Emojis bis zu „ihr seid so Hammer“. Die fünf Jungs – Pardon Ladies – schafften es sogar im Netz, den Hexenkessel anzuheizen.

Vor dem Konzert war den Jungs durchaus mulmig zumute. Für Adrian Laule (Bass) ist es „schon eine sehr spezielle Atmosphäre“. „Unsere Auftritte sind darauf ausgelegt, dass die Leute mitsingen, tanzen und wir gemeinsam einen überragenden Abend haben.“ Zugleich ließ er aber keinen Zweifel daran, dass sie bei dieser Premiere ohne Publikum rein gar nichts anders machen werden. „Wir geben auf der Bühne Vollgas und animieren zum Partymachen. Und das Publikum darf dieses Mal eben im Wohnzimmer abtanzen.“

Und genau das scheint im Netz gut angekommen zu sein. Im Vorfeld war der Gedanke, das sei wie Feuer machen ohne Holz, nicht weit. Doch diesem Gedanken entledigten sich Martin Weissmann, Kevin Solert (Piano und Gesang), Patrick Weiser (Gitarre), Adrian Laule (Bass) und Julian Wittig (Schlagzeug) in wenigen Minuten. Wie gewohnt im Vollgasmodus gaben die Fünf alles und zündeten das Feuer in Wohn- und Schlafzimmern an.

Lieder, wie „Sweet Caroline“ (Neil Diamond), „Hulapalu“ (Andreas Gabalier), „Everybody“ (Backstreet Boys) oder „I will survive“ (Gloria Gaynor) verfehlten ihre Wirkung nicht. Aber die Ladies können nicht nur Rhythmus. Mit „Back for Good“ (Take that) und „Angels“ (Robbie Williams) bewiesen sie, dass sie auch Gefühl draufhaben.

Musik ist Begegnung

Es war eine tolle Stunde. Sie hat für viel Spaß gesorgt, sowohl in der Netzgemeinde als auch auf der Bühne. Trotzdem betont Laule, dass Musik am Ende nicht dafür gemacht sei. „Musik ist Begegnung und zwar im analogen. Wichtig, weil viele davon leben“, sagt er und unterscheidet zwischen Berufs- und Hobbymusikern. „Wir haben alle jeweils noch einen Hauptjob, so dass uns aktuell vor allem ein Ausgleich zum Alltag und gemeinsame Stunden mit guten Freunden fehlen. Berufsmusiker trifft es da deutlich härter, da ein Großteil der Einnahmen durch Auftritte erzielt werden.“ Ein grundsätzlicher Trend ins Digitale wäre für die Musiker verheerend. Denn auch für das Erlebnis Musik gilt die Aristoteles’sche Maxime, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.

Bis es wieder ins wirkliche Leben geht, bleibe aber jedem das Engagement. Es wäre schön, so Laule, wenn die Menschen Bands und Musiker unterstützen würden. Merchandiseartikel kaufen oder Tickets für verschobene oder ausgefallene Konzerte nicht zurückgeben, wenn man es sich finanziell leisten kann. Aber egal ob Berufs- oder Hobbymusiker, am Ende bleibe die Hoffnung, dass die Welt sich weiterdrehe und es „ganz bald wieder mit Konzerten, Partys und Stadtfesten weitergeht“.

Das nächste Wollfabrikkonzert im Netz findet am Freitag, 3. April, ab 18 Uhr mit „DJ Jan L Garcia meets Percussionshammer“ statt. Über die Homepage www.alte-wollfabrik.de gibt es den Link zum Youtube-Kanal.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020