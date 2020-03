„Ich will mich revanchieren“

Eine schöne Form von Hilfsbereitschaft und Solidarität erreichte uns gestern per E-Mail. Unsere Zeitung hatte schon mehrfach über den aus Afghanistan stammenden Autor Said Azami (kleines Bild) berichtet. Er hatte zusammen mit der Schwetzingerin Raquel Rempp ein Buch über seine Flucht verfasst und herausgegeben.

Jetzt schreibt er uns: „Ich heiße Said Azami, komme aus Afghanistan und wohne in Schwetzingen. In den letzten Jahren habe ich selbst viel Hilfe von Menschen erfahren dürfen, deswegen denke ich, dass es jetzt an der Zeit ist, diese Hilfe zurückzugeben. Vor allem jetzt in dieser schwierigen Zeit möchte ich besonders älteren, kranken, alleinstehenden oder einsamen Menschen helfen, die Hilfe benötigen“, so Azami, der offensiv seine Hilfe anbietet.

Jetzt sei es Zeit, Humanität, Solidarität und Gefühle mit anderen zu teilen und ihnen somit zu helfen. Angst und Schrecken zu verbreiten, das treibe sowieso schon einsame Menschen noch mehr in die Isolation und Traurigkeit.

„Ich möchte Menschen beim Einkauf helfen, im Altenheim oder in den Krankenhäusern unrerstützen. Ich möchte überall helfen, wo Hilfe benötigt wird. Ich habe vom 16. bis 19. März bereits in einem Seniorenzentrum gearbeitet. Leider wurde das Seniorenzentrum nun für Außenstehende geschlossen, so dass ich dort nicht mehr helfen kann. Am Montag hat er sich bei den Maltesern angeboten, um deren Hilfsaktion zu unterstützen – sie wollen auf ihn zurückzukommen.

Bis dahin bietet Said Azami Privatleuten Hilfe an: „Ich sehe das als Bürgerpflicht an, wenn jemand Hilfe braucht, melden Sie sich unter azamisaid511@yahoo.com“, sagt er. zg

