Ideen für Christi Himmelfahrt

Region. Es ist wieder soweit: Der Vatertag steht vor der Tür. Das schöne Wetter, laut Vorhersage um die 20 Grad Celsius und Sonnenschein, bietet die perfekte Grundlage für einen Ausflugstag - egal ob mit dem Rad, dem Bollerwagen oder auch zu Fuß. Wir haben die Veranstaltungen der Region zusammengefasst.

Feste für die ganze Familie:

Plankstadt: Zum traditionellen „Vatertag“ der Sänger lädt die Chorgemeinschaft ihre Mitglieder sowie alle Radler und Ausflügler zur Rast ein - diesmal findet die Veranstaltung in und um die Grillhütte auf der Gänsweid statt. Zum Angebot gehören deftige Grillspezialitäten, hausgemachte Salate und Kuchenkreationen. Außerdem veranstalten die Handballer der TSG Eintracht ihr Vatertagsfest auf dem Bauernhof der Familie Beuschlein. Über Steaks, Hamburger, Bratwürste und Spargelsuppe reicht dabei das Angebot bis hin zu Torten und Kuchen.

Eppelheim: Die Freiwillige Feuerwehr lädt von 10 bis 18 Uhr zu ihrem Vatertagstreffen vor der Rudolf-Wild-Halle ein. Unterhaltung für die ganze Familie ist garantiert.

Brühl: Die SPD lädt „aktive und werdende Väter, aber auch Mütter und die ganze Familie“ zum Gänsweidfest unterhalb der Grillhütte ein. Der Betrieb beginnt um 10 Uhr und ab 10.30 Uhr gibt es das beliebte Weißwurstfrühstück. DJ Dimi sorgt dabei für die richtige Musik.

Ketsch: Die Karnevalsgesellschaft Narrhalla lädt zum „Vaddertagsfest“ an der Rheinhalle ein. Ab 10.30 Uhr gibt es vor und in der Rheinhallengaststätte das Frühschoppen. Angerollt kommen ein Löschzug, ein altes Feuerwehrauto, und der Bier-Trabbi, so dass sich nicht allein für durstige Väter ein Aufenthalt beim Vatertagsfest lohnen könnte. Der Nachwuchs kann auch mit und auf der Hüpfburg herumspringen.

Hockenheim: Die Musiker des Orchestervereins Stadtkapelle freuen sich darauf, ab 10 Uhr viele Gäste zum Waldfest im alten Fahrerlager zu begrüßen. Die Jüngsten können sich an der betreuten Hüpfburg austoben oder sich am Nachmittag die Gesichter beim Kinderschminken bemalen lassen. Neben verschiedenen musikalischen Darbietungen wird auch kulinarisch etwas geboten: Am Vormittag wird das bayrische Frühstück gereicht, während zur Mittagszeit die Speisekarte um Maultaschen, selbstgekochte Currysoße und Gegrilltes, sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet erweitert wird.

Kulinarische Spezialitäten:

Oftersheim: Die Kleintierzüchter laden zu ihrem jährlichen Wellfleischessen in die Zuchtanlage im Oberen Wald ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Frühschoppen - es werden auch Wellfleisch mit Sauerkraut und andere herzhafte Speisen angeboten. Ab ungefähr 11 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Brühl: Der Angelsportverein Rohrhof bittet die Ausflügler ab 10 Uhr zu Tisch. Bei der Fischerhütte am Anglersee warten als Delikatesse Zander- und Seelachsfilets auf die Gäste. Auch die Freunde des Angelsportvereins 1965 Brühl laden zwischen 10 und 18 Uhr zum geselligen Vatertagstreffen bei ihrem schönen Vereinsdomizil am Weidweg.

Gottesdienste:

Schwetzingen: Um 10.30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst unter freiem Himmel am Melanchthon-Haus in der Kurfürstenstraße 17 statt.

Eppelheim: Um 10 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Posaunenchor am Feldkreuz statt.

Ketsch/Brühl: Beim Försterhaus auf der Rheininsel laden die evangelischen Kirchengemeinden Ketsch und Brühl zu einem gemeinsamen Himmelfahrtsgottesdienst ein. Beginn ist um 10 Uhr.

Hockenheim/Altlussheim/Neulußheim/Reilingen: Die Verwaltungsgemeinschaft lädt um 10.30 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst unter dem Motto „Luft nach oben“ nach Neulußheim ein. Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst auf dem Gelände zwischen der Kirche und dem Gemeindehaus statt, bei schlechtem Wetter verschiebt sich die Veranstaltung in die Kirche. Im Anschluss wird ein Mittagessen angeboten. caz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.05.2019