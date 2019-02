Ideen für Rothacker’sches Haus

Das Rothacker’sche Haus auf dem Alten Messplatz. © Moosbrugger

Seit mehreren Jahren gibt es bei der Stadt Überlegungen zur Sanierung und Nutzung des Rothacker’schen Hauses. Die Stadt hat sich daher in einer Machbarkeitsstudie näher mit dem Thema befasst.

Die Planungen für den Erhalt und die Nutzung des Rothacker’schen Hauses haben sich nun konkretisiert. Den grundsätzlichen Maßnahmenbeschluss wird der Gemeinderat am Mittwoch, 27. Februar, fassen. Die Unterlagen hierzu sind ab Donnerstag, 28. Februar, im Ratsinformationssystem der Stadt unter www.schwetzingen.de im Bereich „Stadt & Bürger/Politik“ öffentlich einsehbar. Gleich darauf werden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie auch in einer Bürgerinformationsveranstaltung am Montag, 4. März, 19 Uhr, im Palais Hirsch durch das Architekturbüro Jürgen Mayer aus Heidelberg und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl vorgestellt. Bürger sind hierzu willkommen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019