Ideen selbst umsetzen

Viele Ideen in vielen Bereichen: Die Jugendlichen des Achterrats haben eine lange Liste erstellt. Was alles anders und besser – für Jugendliche attraktiver sein könnte. Wie schwierig die Kommunikation zwischen Erwachsenen und Jugendlichen ist, zeigt sich im Achterrat genau wie in der Klimafrage. Denkanstöße gibt es von den Achtklässlern einige. Aber wer setzt sie um?

Die Ideen der Jugendlichen sollten auch von ihnen realisiert werden – sonst ist es am Ende ein Ergebnis, mit dem die Schüler nur halbherzig zufrieden sind. Während der Ausarbeitung werden noch viele Fragen kommen, bei denen ihre Meinung im Mittelpunkt stehen muss. Sonst wird Geld in etwas investiert, was von niemandem genutzt wird.

Trotzdem braucht die Ideenschmiede Unterstützung. Besonders, um strukturiert zu arbeiten. Die Vorhaben sind teilweise so mächtig, dass die Jugendlichen schnell den Überblick verlieren. Das demotiviert und am Ende verlieren sie deshalb die Lust.

Außerdem müssen die Ideen ernst genommen werden. Jede Generation hat ihre eigenen Vorlieben. Die Erwachsenen, die dabei helfen, müssen ihre eigenen Interessen in den Hintergrund stellen. Herausforderungen ansprechen, aber auch mögliche Lösungen aufzeigen. Nichts ist per se unrealistisch. Und wenn auf Augenhöhe mit den Schülern gesprochen wird – dann haben sie ziemlich viel zu sagen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.11.2019